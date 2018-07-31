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Günsun’un yeni suçları çıktı

Günsun’un yeni suçları çıktı

31 Temmuz 2018 Salı 17:11
Günsun’un yeni suçları çıktı

Günsun’un yeni suçları çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da araba ve evlerden hırsızlık yapan zanlı Abdülhamit Günsun tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer 23 Temmuz tarihinde saat 12.00 raddelerinde zanlı Abdülhamit Günsun’un, Z.Ş’ye ait Mehmet Ahmet Küçük Apt. önünde park halindeki HT 999 plakalı kilitsiz durumundaki Mercedes Jeep marka aracın içerisinden adı edilene ait Samsung Galaxy S7 edge marka cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, zanlının 27 Temmuz 2018 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek mahkeme emri gereğince tutuklandığını ve bahse konu cep telefonunun zanlının sakladığı yerden alınarak emare yapıldığını aktardı. Polis memuru Gencer zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorgusunda 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa da Köşklüçiftlik adresinde sakin Y.E’ye ait ikametgâhın kilitsiz bulunan mutfak kapısını açıp içeriye girerek dolap üzerinde bulunan mavi renk çocuk kumbarası içerisinden tahmini 50 TL bozuk paraları ve ayrıca mutfak içerisinde buzluk üzerinde muhafaza edilen 2 adet markası meçhul cips ve iki paket fıstıkları sirkat ettiğini gönüllü ifadesinde itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ali Gencer, zanlı aleyhine 28 Temmuz’da mahkemeden alınan 3 günlük tutukluluk süresinde zanlının Temmuz 2017 ayı içerisinde Lefkoşa’da Nurullah Ataç sokak kumsal park adresinde sakin P.E’ye ikametgâha giriş yapıp, içeriden bir adet Samsung J7 marka cep telefonunu çaldığının da tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın ettiğine ve Lefkoşa civarında meydana gelen benzeri suçlar ile bağlantısı olup olmadığının araştırılacağını belirterek üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülhamit GünsunHırsızlık
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