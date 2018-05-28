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Güngör tutuklu yargılanacak

Göçmenköy’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Suat Güngör, Sinan Dilim bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, ilk etapta tutuklanan Vural Bozlar ise suçsuz olduğu anlaşılarak mahkemeye çıkarılmadan serbest kaldı.

Güngör tutuklu yargılanacak

Göçmenköy’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Suat Güngör, Sinan Dilim bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, ilk etapta tutuklanan Vural Bozlar ise suçsuz olduğu anlaşılarak mahkemeye çıkarılmadan serbest kaldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:45
Güngör tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Göçmenköy’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Suat Güngör, Sinan Dilim bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, ilk etapta tutuklanan Vural Bozlar ise suçsuz olduğu anlaşılarak mahkemeye çıkarılmadan serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Murat Döşenci, 23 Mayıs’ta saat 22.00’de narkotik ekibi tarafından Kızılay Göçmen Evleri’nde pusu görevi yaptıkları esnada, zanlı Sinan Güngör’ün, Vural Bozlar’ın evinden çıkan Sinan Dilim’in birbirlerine bir şey verdiklerinin görüldüğünü söyledi. Polis memuru, zanlı Güngör’üm üzerinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını yineledi. Polis, zanlı Güngür’ün konu maddeyi zanlı Dilim’in aldığının belirlendiğini, zanlı Bozlar’ın evinde yapılan aramada, mutfaktaki yemek masası üzerinde içinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 8 adet şeffaf poşet ve bir adet sigara sarma kâğıdı bulunarak emare alındığını anımsattı. Yapılan soruşturmada Bozlar’ın suçsuz olduğunun anlaşıldığını ve serbest bırakıldığını kaydeden polis, zanlı Dilim ile Güngör hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını söyledi.Polis, zanlı Güngör’ün Nisan ayında uyuşturucu suçundan 2 yıl süreyle denetimli serbestlik şartı ile serbest kaldığını, zanlı Dilim’in ise benzer suçtan askıda davası olduğunu belirterek teminata bağlanmalarını talep etti.

Zanlı Güngör pişman olduğunu söylese de mahkeme, 20 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlı Dilim ise yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Suat GüngörSinan DilimVural BozlarUyuşturucu
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