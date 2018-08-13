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Güney’e kaçma umutları suya düştü

Güney’e kaçma umutları suya düştü

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:44
Güney’e kaçma umutları suya düştü

Güney’e kaçma umutları suya düştü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak yapan Bangladeş uyruklu zanlılar Shamim Reza, Ziaur Rahaman ve Jhangir Hossen Bararı tutuklanamalarının ardından, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, zanlılar Shamim Reza, Ziaur Rahaman’ın 12 Ağustos’ta Lefkoşa’da terminalin içerisinde Güney Kıbrıs’a gitmek için aranan bir şahsa 500 TL ve 100 Euro para verdiklerini anlattı. Ergüleç, üç zanlının, Haspolat bölgesine gidip, Güney’e geçiş yapmaya çalışırken, suçüstü yakalandıklarını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Shamim RezaZiaur Rahaman Jhangir Hossen BararıBangladeşGüney KıbrısKacak
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