Güney'den Kuzeye Uyuşturucu

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Lefkoşa’da şüpheli görülerek aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Kudret Evli ile suçla bağlantılı olduğu iddia edilen Ümit Ertuğrul gözaltına alınarak bugün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a gidip uyuşturucu alıp geldikleri belirtildi.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, 11 Ocak tarihinde zanlı Kudret Evli’ye ait araçta yapılan aramada sürücü koltuğu altında iki adet içinde bonzai bulunan ucu yanık sigara ve el freni altında 3 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek uyuşturucu maddeyi 5 Ocak tarihinde zanlı Ümit Ertuğrul ile birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan 40 Euro’ya aldıklarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, ifade üzerine zanlı Ertuğrul’un da tutuklandığını ifade ederek, her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Polis, zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında bir gün süre ile tutukluluk emri verirken söz hakkı alan zanlı Evli, arkadaşı Ümit Ertuğrul’un suçsuz olduğunu, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu öne sürdü.