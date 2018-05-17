Güneş tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da piyasayaTürk Lirası sürdüğü tespit edilerek tutuklanan zanlıteminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Ali Gencer, zanlının 11 Mayıs 2018 tarihinde Ortaköy bölgesinde bir marketten sigara aldığını, ödeme olarak sahte olduğunu bildiği 200 TL’lik sahte banknot verdiğini ve para üstü olarak 186, 50 TL aldığını söyledi. Polis zanlının aynı gün Surlariçi bölgesinde yaya bir şekilde yürürken tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde biri yırtık 9 adet 200’lük sahte banknot bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini benzer şekilde Mağusa ve Girne’de de tedavüle para sürdüğünün tespit edildiğini belirtti. Polis sahte paraların kendisine 24 adet 200 TL’lik banknotlar şeklinde verildiğini ve 14 tanesini ise tedavüle sürdüğü itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ali Gencer mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ayrıca Girne ve Mağusa bölgelerinde de toplanan emarelerin teslim alındığını belirterek ülkede turist olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı paraların sahte olduğunu bilmediğini belirtmesi üzerine, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıya önceki duruşmada suçunu kabul edip, paraların sahte olduğunu bildiğini söylemiştin demesi üzerine zanlı farkında değilim dedi.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ülkede turist statüsünde bulunması üzerine davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.