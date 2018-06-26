Gündoğdu tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Çevre yolunda hafta sonu seyir halindeki aracında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve rahatsızlığının uyuşturucu olması tespit edildikten sonra tutuklanan Akay Gündoğdu aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Gündoğdu, aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde işlediği suçu itiraf ederken, benzer suçlardan 2 davası bugün teminat duruşmasında dikkate alındı. Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, zanlı Akay Gündoğdu’nun 23 Haziran tarihinde Girne Çevreyolu Zeytinlik trafik ışıklarında aracı içerisinde rahatsızlanarak kendinden geçtiğini anımsattı. Polis memuru İbrahim Atabek, Akay Gündoğdu’nun, ambulans olay yerine geldiğinde kendine gelerek içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid uyuşturucu maddeyi araç penceresinden dışarı attığını anlattı.

Atabek, İçerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid uyuşturucu madde bulunan sigaranın tespit edilerek emare olarak alındığı da aktardı.

Atabek, Akay Gündoğdu’nun kullanımında olan araçta arama yaptıklarını ve aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare aldıklarını da kaydetti.

Ek olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Atabek, Gündoğdu’nun 2017 yılı Ağustos ayında benzer suçtan dosyası olduğunu ve yine 2017 yılı Ocak ayında 1 yıl Denetimli Serbestlik’ten yararlandığına dikkati çekti.

Tutuklu yargılanacak

Zanlının benzer suçlarının da dikkate alınması talebinde bulunan Atabek, Gündoğdu’nun yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının benzer suçlardan yargılandığına dikkati çekerek Gündoğdu’nun yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.