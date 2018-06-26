banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94408
ALTIN
186.693
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.0970
EURO
5.3727
Hotel mutfağını boşalttı
HOTEL MUTFAĞINI BOŞALTTI
Uyuşturucu balkondan düşürdü
UYUŞTURUCU BALKONDAN DÜŞTÜ
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Önce kaçtı sonra geri döndü
ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ DÖNDÜ
banner282

Gündoğdu tutuklu yargılanacak

Gündoğdu tutuklu yargılanacak

26 Haziran 2018 Salı 20:09
Gündoğdu tutuklu yargılanacak

Gündoğdu tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Çevre yolunda hafta sonu seyir halindeki aracında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve rahatsızlığının uyuşturucu olması tespit edildikten sonra tutuklanan Akay Gündoğdu aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Gündoğdu, aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde işlediği suçu itiraf ederken, benzer suçlardan 2 davası bugün teminat duruşmasında dikkate alındı. Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, zanlı Akay Gündoğdu’nun 23 Haziran tarihinde Girne Çevreyolu Zeytinlik trafik ışıklarında aracı içerisinde rahatsızlanarak kendinden geçtiğini anımsattı. Polis memuru İbrahim Atabek, Akay Gündoğdu’nun, ambulans olay yerine geldiğinde kendine gelerek içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid uyuşturucu maddeyi araç penceresinden dışarı attığını anlattı.

banner277
Atabek, İçerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid uyuşturucu madde bulunan sigaranın tespit edilerek emare olarak alındığı da aktardı.

Atabek, Akay Gündoğdu’nun kullanımında olan araçta arama yaptıklarını ve aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare aldıklarını da kaydetti.

Ek olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Atabek, Gündoğdu’nun 2017 yılı Ağustos ayında benzer suçtan dosyası olduğunu ve yine 2017 yılı Ocak ayında 1 yıl Denetimli Serbestlik’ten yararlandığına dikkati çekti.

Tutuklu yargılanacak

Zanlının benzer suçlarının da dikkate alınması talebinde bulunan Atabek, Gündoğdu’nun yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının benzer suçlardan yargılandığına dikkati çekerek Gündoğdu’nun yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAkay Gündoğdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Alan dolandırıcılıktan tutuklandı
Alan dolandırıcılıktan tutuklandı
Alkollü zanlılar tutuksuz yargılanacak
Alkollü zanlılar tutuksuz yargılanacak
Hotel mutfağını boşalttı
Hotel mutfağını boşalttı
Uyuşturucu balkondan düşürdü
Uyuşturucu balkondan düşürdü
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
Önce kaçtı sonra geri döndü
Önce kaçtı sonra geri döndü
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Kız meselesi bahanesi ile darp etti
Kız meselesi bahanesi ile darp etti
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi daha tutuklandı
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi daha tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim