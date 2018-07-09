banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99253
ALTIN
185.031
DOLAR
4.5656
STERLİN
6.0399
EURO
5.3630
Günal 7 yıl sonra teslim oldu
GÜNAL 7 YIL SONRA TESLİM...
Başı boş köpeklere ateş etti
BAŞI BOŞ KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak
TAN 8 GÜN DAHA TUTUKLU...
Lefke'de cinayete teşebbüs
LEFKE'DE CİNAYETE TEŞEBBÜS
banner282
Flaş Haber
Lefke'de cinayete teşebbüs
Kapat

Günal 7 yıl sonra teslim oldu

Günal 7 yıl sonra teslim oldu

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:50
Günal 7 yıl sonra teslim oldu

Günal 7 yıl sonra teslim oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kasap dükkânında çalıştığı dönemde işyeri sahibinin bir şirket adına yazdığı çekleri sahteleyip paralarını cebe atan Hilmi Günal, 7 yıl sonra ülkeye giriş yaparken gözaltına alınarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Umut Kulle, zanlının 2011 yılı Eylül ayında Lefkoşa’da H.D.(E-33) tarafından Orçun Turgut LTD. adına yazılan bin 20 TL ve 880 TL meblağlı çekleri dolandırmak kastı ile arkasını imzalayıp sahte evrak düzenledikten sonra çekleri ciro edip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının önceki gün ülkeye giriş yaparken mahkeme emri gereği tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, TC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı avukatı ise müvekkilinin yargılanmak için geri gelip teslim olduğunu savunarak, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Hilmi GünalParaçaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başı boş köpeklere ateş etti
Başı boş köpeklere ateş etti
Vahim zarar zanlıları tutuksuz yargılanacak
Vahim zarar zanlıları tutuksuz yargılanacak
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak
Lefke'de cinayete teşebbüs
Lefke'de cinayete teşebbüs
Lefke’de intihar mı cinayet mi!
Lefke’de intihar mı cinayet mi!
Canan Karatay açıkladı: Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız!
Canan Karatay açıkladı: Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız!
Sahte Fransız Kamerunlu çıktı
Sahte Fransız Kamerunlu çıktı
Adana'da devlet memurunu öldüren katil Lefkoşa'da yakalandı
Adana'da devlet memurunu öldüren katil Lefkoşa'da yakalandı
Aracın lastiklerini patlattı
Aracın lastiklerini patlattı
Park halindeki araca saldırı
Park halindeki araca saldırı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim