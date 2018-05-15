Gümüş halen bulunmadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İngiltere’de kundakladığı apartmanda 3 kişinin ölümüne neden olmaktan müebbet hapse mahkûm edilen ve cezasını çekmek için Türkiye’ye iade edildikten sonraedip KKTC’de yakalanan ve burada da polisin elinden kaçan’ün izine rastlanmadı. Tutuklu götürüldüğü esnada 8 Mayıs tarihinde firar eden ve ardından Gümüş’ün kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesi ile tutuklanan, İsmail Oktan ve Süleyman Konyalıoğlu delil yetersizliğinden dün serbest bırakıldı.

İhbar üzerine Pınarbaşı köyünde geçtiğimiz hafta geniş çaplı operasyon düzenleyen ve firari Yılmaz Gümüş’ün Güney Kıbrıs’a kaçırılmasına yardımcı oldukları iddiası ile tutuklanan Murat Şehitoğlu, İsmail Oktan ve Süleyman Konyalıoğlu’nun tutukluluk süresinde polisin suça bağlayıcı bir iz bulamadığı öğrenildi.

Zanlıların, dün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldıkları öğrenilirken, 8 Mayıs’tan bu yana kayıp olan Yılmaz Gümüş’ün ise henüz rastlanmadı.