Gülsevener tutuksuz yargılanacak

Gülsevener teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Lokmacı sınır kapısından tasarrufunda uyuşturucu madde ile girmeye çalışırken yakalanan zanlı Ahmet Uğur Gülsevener tutuklanmasının ardından teminat maksatlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Ahmet Gülsevener’in,10 Temmuz tarihinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada üzerinde yapılan aramada, giydiği pantolonun sol cebinde şeffaf naylona sarılı halde 7 gram 817 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.