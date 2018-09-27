Gözyaşları içinde toprağa verildi...
Gamze PİR BAYKUR
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Çayırova’daki evinden 17 Eylül tarihinde ayrılan ve 22 Eylül tarihinde cansız bedeni Kaplıca-Mersinlik arasında deniz kıyısında bulunan 18 yaşındaki Veysel Coşkun bugün son yolculuğuna ıuğurlandı. Coşkun’un cenazesi bugün Çayırova Mezarlığında kılınan öğlen namazının ardından göz yaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye ailesinin yanı sıra sevenleri de katıldı.
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