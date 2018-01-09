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Gözler Teminata Bağlandı

Gözler Teminata Bağlandı

Gözler Teminata Bağlandı

Gözler Teminata Bağlandı

09 Ocak 2018 Salı 21:20
Gözler Teminata Bağlandı
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Gözler Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yurtdışından gelen zanlı Hikmet Can Gözler narkotik detektör köpeği Liz’den giriş vizesi alamayınca cezaevine gitti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Hikmet Can Gözler’in 5 Ocak tarihinde saat 15.10 raddelerinde ülkemize Ercan’dan giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis olayın akabinde zanlı üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu külot içerisinde gizlenmiş yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini, aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ilerde görüşülecek olan davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 7 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hikmet Can GözlerUyuşturucuNarkotik Detektör Köpeği Liz
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