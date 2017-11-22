GÖZLER BU KARARDA!

Ülkede çalışma izinli olarak kalan ve Haziran ayında Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda binlerce MDMA hap ve 1 adet tabanca ile yakalanan Suat Kalay aleyhinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davasında dün sona gelindi.



Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin baktığı davada Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay, Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, Suat Kalay adına ise avukat Mustafa Kocatürk hazır bulundu.



Metay olayın olgularını anımsattı



Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Kıdemli Savcı Egemen Metay, Suat Kalay’ın 2015 yılında ülkeye giriş yaptığını ve güvenlik görevlisi olarak bir casinoda çalıştığını ve 2016 yılı başında ekonomik sorunlar yaşadığını ve M.A.,’nın aracılığı ile uyuşturucu ticareti yapma kararı aldığını kaydetti.



Metay, Kalay’ın Mayıs ayında M.A.’dan uyuşturucu hapları satın aldığını ve Girne’de İngiliz Mezarlığı’na zulaladığını anımsattı.



Bilgi üzerine Narkotik ekiplerinin Kalay’ı yakın takibe aldığını ve 16 Haziran tarihinde Girne’de İskendurun Caddesi, 15 Kasım Sokak’ta isimsiz bir apartmanın önünde uyuşturucu hap gizlerken suçüstü yakalandığını anımsatan Metay, yapılan sorgulamada Kalay’ın uyuşturucu zulasını polise gösterdiğini ve evinde gerçekleşen aramada 1 adet tabanca, 14 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.



Kıdemli Savcı Egemen Metay, emare olarak alınan 4 bin 500 adet hap ve 80 adet yarım hapın analiz sonuçlarının geldiğini ve hapların MDMA türü uyuşturucu hap olduğunu belirtti.



Mahkemeye 10 adet emare sunulurken, Kalay’ın 16-23 Haziran tarihleri arasında poliste tutuklu kaldığını ve yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildiğini kaydetti.



Suçlarını kabul etti



Suat Kalay, 4 bin 500 adet MDMA içeren 80 adet’te yarım hapın “ithal” ve “tasarruf” suçlarını kabul etti.



Kocatürk: Verilecek ceza ailesini de etkileyecek



İddia makamının beyanlarının ardından Kalay’ın avukatı Mustafa Kocatürk söz hakkı aldı. Kocatürk, müvekkilinin 46 yaşında 3 çocuk babası olduğunu ve ülkeye 2015 yılında giriş yaptığını söyledi.



Kalay’ın işsiz kaldığını ve ekonomik buhran içine girdiğini bu durumun suçu işlemesine faktör olduğunu kaydeden Kocatürk, sanığa verilecek cezanın adil ve isyan ettirmeyecek bir ceza olması talebinde bulundu.



Uyuşturucu miktarının çok fazla olduğna dikkati çeken Kocatürk, sanığın ailesinin de verilecek cezadan olumsuz yönde etkileneceğine vurgu yaptı.



Karar için ertelendi



Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Başsavcılık ve savunma avukatının beyanlarının ardından davanın kararını dinlemek üzere karar tarihini ileri bir tarihe erteleyerek oturumu kapattı.



