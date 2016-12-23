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23 Aralık 2016 Cuma 12:38

Göz, Ağır Cezada Yargılanacak

20 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Cuma Mağusalı’nın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan sanık Oya Göz Dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleşen PI duruşmasının ardından Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Göz, Ağır Cezada Yargılanacak
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Göz, Ağır Cezada Yargılanacak

Gönyeli Bulvarı’nda 20 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Cuma Mağusalı’nın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan sanık Oya Göz Dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleşen PI duruşmasının ardından Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürsad huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma, tehlikeli sürüş, Anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı tanımama başta olmak üzere 7 davadan itham edildi. Sanık itham edilmesinin ardından Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinde 9 Ocak tarihinde yargılanmaya başlayacak.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 20 Şubat 2016 tarihinde 13.45’te Defne Sokak’ta HC 735 plakalı araçla Gönyeli Belediye Bulvarı’na diğer araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapan Oya Göz’ün, Cuma Mağusalı’nın yönetimindeki MG 014 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana gelmişti.

Çarpışmanın ardından Cuma Mağusalı yönetimindeki motosikletle, Süleyman Yılmaz yönetimindeki EN 382 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmış ve Mağusalı hayatını kaybetmişti.

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