Göz, Ağır Cezada Yargılanacak

Çarpışmanın ardından Cuma Mağusalı yönetimindeki motosikletle, Süleyman Yılmaz yönetimindeki EN 382 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmış ve Mağusalı hayatını kaybetmişti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürsad huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma, tehlikeli sürüş, Anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı tanımama başta olmak üzere 7 davadan itham edildi. Sanık itham edilmesinin ardından Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinde 9 Ocak tarihinde yargılanmaya başlayacak.