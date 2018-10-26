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Görgü tanığı konuştu

Görgü tanığı konuştu

26 Ekim 2018 Cuma 20:20
Görgü tanığı konuştu

Görgü tanığı konuştu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göletine götüren ve ciddi şekilde darp ederek Dede’nin ölümüne neden olan 5 sanığın ilk tahkikat (PI) duruşmasına devam edildi…

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi sanık Nidai Şanlı’ya olan Bin TL borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürüp Dede’ye elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları iddia edilen sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) ve Zekeriya Kurucu’nun ilk tahkikat (PI) duruşmasına bugün de devam edildi. bugünkü oturumda, İddia Makamı adına duruşmayı yürüten Savcı Hasan Boşnak tarafından tanık olarak dinletilen Müfettiş Muavini Halil Seven şahadetine devam etti. Seven, sanık Zekeriya Kurucu’nun gönüllü ifadesini mahkemeye emare olarak sundu. Seven’in ardından ise Savcı Hasan Boşnak, Dede’nin evinden kaçırıldığına şahit olan görgü tanığını dinletti.

Tekinşen: “Birkaç defa ayağı ile siyahi gencin başına vurdu…”

İddia Makamı adına duruşmayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, dünkü oturumda üçüncü tanık olarak Dede’nin evinden kaçırıldığına şahit olan görgü tanığını dinletti. Dede ile ayni apartmanda oturan Gökhan Tekinşen, 29 Ocak 2018 tarihinde saat 21:30 civarlarında apartman boşluğunda gürültüler duyduğunu ancak ilk başta umursamadığını çünkü apartmanda kalan siyahi gençlerin sürekli gürültü çıkardığını söyledi. Seslerin daha sonra sokakta devam ettiğini söyleyen Tekinşen, yardım çığlıkları duyması üzerine balkona çıkıp dışarıya baktığını ifade etti. Tekinşen, dışarıda 3-4 kişinin siyahi bir genci arabaya bindirmeye çalıştıklarını gördüğünü ve siyahi gencin bir şekilde 3-4 kişinin elinden kurtularak kaçmayı başardığını ancak yere düştüğünü söyledi. Tekinşen, 3-4 kişiden 1 tanesinin yere düşen siyahi gencin başına ayağı ile birkaç kez vurduğunu, siyahi gencin “Help” diye bağırdığını ancak daha sonra siyahi gencin aldığı darbelerden dolayı bayıldığını düşündüğünü çünkü siyahi gencin başına aldığı darbelerden sonra sustuğunu anlattı. Tekinşen, daha sonra 3-4 kişinin siyahi genci GU 042 plakalı araca koyarak uzaklaştıklarını söyledi.

“Aralarında beyan yoktu…”

Sanık S.D’nin avukatı İbrahim Demirtaş, tanık Gökhan Tekinşen’e, 3-4 kişinin içinde bayan olup olmadığını sordu. Tanık ise gördüğü 3-4 kişinin arasında bayan bulunmadığını söyledi.

Duruşma 1 Kasım tarihinde devam edecek…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, PI duruşmasına devam etmek ve yeni tanıkların hazır edilebilmesine olanak sağlamak amacıyla davayı 1 Kasım tarihine tehir etti.

Son Güncelleme: 26.10.2018 20:39
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