08.08.2018 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gönyeli’de, C. C. (E-41) ’ın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen ve mesele ile bağlantısı olan E.T. (E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.