GÖNYELİ'de HIRSIZLIK

Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketin giriş kapısı dün saat saat 05.15 sıralarında, meçhul şahıs/lar tarafından zorlanarak açıldıktan sonra içeriye girildi ve yazar kasa ve içerisinde muhafaza edilen 4 000 TL nakit, 500 ABD Doları, 100 Euro, 60 STG çalındıktan sonra ofis kısmının kapısını hasara uğratarak açılıp, kayıt cihazı da çalındı.
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