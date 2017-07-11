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11 Temmuz 2017 Salı 10:13

GÖNYELİ'de HIRSIZLIK

GÖNYELİ'de HIRSIZLIK
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Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketin giriş kapısı dün saat saat 05.15 sıralarında, meçhul şahıs/lar tarafından zorlanarak açıldıktan sonra içeriye girildi ve yazar kasa ve içerisinde muhafaza edilen 4 000 TL nakit, 500 ABD Doları, 100 Euro, 60 STG çalındıktan sonra ofis kısmının kapısını hasara uğratarak açılıp, kayıt cihazı da çalındı. 
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GÖNYELİde HIRSIZLIK
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