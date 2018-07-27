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Gonyak hırsızlarına ek tutukluluk

Gonyak hırsızlarına ek tutukluluk

27 Temmuz 2018 Cuma 17:32
Gonyak hırsızlarına ek tutukluluk

Gonyak hırsızlarına ek tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Birçok marketten içki çaldıkları tespit edilen ve gerçekleşen operasyonda tutuklanan Barış Gül, Hüseyin Özvurulmuş ve Eleni Christaki aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhlerinde alınan ikişer günlük tutukluluk süresinde, gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf eden zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlılar Barış Gül, Hüseyin Özvurulmuş ve Eleni Christaki’nin “Sirkat ve suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Özmüezzin, zanlıların Girne’de, Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Starling” isimli market içerisinden maddi değerleri henüz tespit edilemeyen 15 adet muhtelif markalardaki içkileri çaldıklarını kaydetti. Zanlıların aynı gün, “Erdener” isimli market içerisinden toplam değerleri bin 452 içkileri çaldıktan sonra “Supreme” isimli market içerisinden muhtelif markalardaki içkileri ve Old Horborn marka tütünleri çalmak istedikleri sırada market çalışanları tarafından fark edildiklerini ifade etti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Mustafa Özmüezzin, Hüseyin Özvurulmuş’un olay yerinde yakalandığını, Barış Gül ve Eleni Christaki’nin kaçmak isterken yakalandıklarını Gül’ün kullanımındaki HXP 712 plakalı araçta yapılan aramada 47 adet muhtelif markalarda içki ve 34 paket Old Horborn marka tütün bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

Alınan iki günlük tutukluluk süresinde zanlıların suç ortağı olduğu bilgisi aldıklarını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Polis, zanlıların Girne ve Lefkoşa bağlantılı birçok suçla bağlantılı olduklarının kamera görüntülerinin incelenerek tespit edileceğini ifade ederek, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Lefkoşa Adli Şube’ye teslim edileceklerini söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek incelenecek kamera görüntülerinin olduğuna vurgu yaparak 7 gün daha tutukluluk emri verdi.

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