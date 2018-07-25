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Gonyak hırsızları yakalandı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:18
Gonyak hırsızları yakalandı

Gonyak hırsızları yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Birçok marketten içki çaldıkları tespit edilen Barış Gül, Hüseyin Özvurulmuş ve Eleni Christaki tutuklandı. Birçok marketten çaldıkları milyarlarca lira değerinde çeşitli marka içkileri Lefkoşa’da büyük marketlere sattıkları tespit edilen zanlılar, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlılar Barış Gül, Hüseyin Özvurulmuş ve Eleni Christaki’nin “Sirkat ve suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Özmüezzin, zanlıların dün saat 10.50-13.45 saatleri arasında Girne’de, Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Starling” isimli market içerisinden maddi değerleri henüz tespit edilemeyen 15 adet muhtelif markalardaki içkileri çaldıklarını kaydetti. Zanlıların aynı gün, “Erdener” isimli market içerisinden toplam değerleri bin 452 içkileri çaldıktan sonra “Supreme” isimli market içerisinden muhtelif markalardaki içkileri ve Old Horborn marka tütünleri çalmak istedikleri sırada market çalışanları tarafından fark edildiklerini ifade etti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Mustafa Özmüezzin, Hüseyin Özvurulmuş’un olay yerinde yakalandığını, Barış Gül ve Eleni Christaki’nin kaçmak isterken yakalandıklarını Gül’ün kullanımındaki HXP 712 plakalı araçta yapılan aramada 47 adet muhtelif markalarda içki ve 34 paket Old Horborn marka tütün bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın ciddiyetine dikkati çeken Mustafa Özmüezzin, Girne ve bölgesinde Haziran-Temmuz ayları arasında benzer bir çok faili meçhul olay yaşandığını yapılan sorgulamalarda zanlıların olaylarla bağlantısı olduğu tesp,t edildiğini ve çalınan içki miktarının artacağını kaydetti. Özmüezzin, soruşturmanın çok ciddi olduğunu alınması gereken birçok ifade ve incelenecek çok sayıda kamera görüntüsü olduğunu ifade ederek zanlıların ilk aşamada 2’şer gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlıların ikişer gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

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