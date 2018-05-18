Gök 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı içerisinde faaliyet gösteren isimli iş yerinin batıya bakan penceresini açarak içeriye girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı Hakan İbrahim Gök bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı İbrahim Hakan Gök’ün “Bina açma, Sirkat ve Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 11 Mayıs 2018 tarihinde saat 02.24 raddelerinde, Ercan havalimanı içerisinde faaliyet gösteren KIB-HAS isimli işyerinin batıya bakan 68X64 cm ebatlarındaki alüminyum mutfak penceresini ittirmek suretiyle hasara uğrattıktan sonra konu yerden içeriye 2 kişinin girdiğini söyledi. Polis memuru Kanteper söz konusu kişilerin içeride bulunan kasa içerisinden ve tezgah üzerinde bulunan 50 kuruş ve 1 TL’lik madeni paralar ile 5 TL, 10 TL, 20 TL ve 50 TL'lerden oluşan toplam 8.428 TL'yi sirkat ettikten sonra konu ofisin batıya bakan 270X95 cm ebatlarındaki alüminyum penceresini hasar yapmaksızın açarak olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında konu işyeri ile bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini ve söz konusu yere giren şahılardan birinin zanlı İbrahim Hakan Gök' e benzemekte olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkemeden alınan emir ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis kamera görüntülerinin ayrıca zanlının nişanlısının da izlemesinin sağlandığı ve onunda görüntüdeki şahıslardan birinin Zanlı olduğu yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Mehmet Kanteper mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.