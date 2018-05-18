Gök 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ercan Havaalanı içerisinde faaliyet gösteren isimli iş yerinin batıya bakan penceresini açarak içeriye girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı Hakan İbrahim Gök bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında konu işyeri ile bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini ve söz konusu yere giren şahılardan birinin zanlı İbrahim Hakan Gök' e benzemekte olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkemeden alınan emir ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis kamera görüntülerinin ayrıca zanlının nişanlısının da izlemesinin sağlandığı ve onunda görüntüdeki şahıslardan birinin Zanlı olduğu yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.
Polis memuru Mehmet Kanteper mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.