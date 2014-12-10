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Girne'de Vahşet

Girne'de duyanların kanını donduran olay.

Girne'de Vahşet

Girne'de duyanların kanını donduran olay.

10 Aralık 2014 Çarşamba 17:55
Girne'de Vahşet
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 GİRNE'de DEHŞET OLAY

Girne'de bugün öğle saatlerinde meydana gelen olay bölgede infial yarattı. Girne Sosyal konutlar bölgesinde meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen Deniz Özarı adlı kişi kardeşinin 11 yaşındaki kız çocuğunu apartmanın üçüncü katından aşağı attı. Ağır yaralı kız çocuğu ambulansla Lefkoşa Dr. BUrhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde kontrol altına alındı.
Polisin olayın hemen ardından Özarıyı tutuklayıp olayı soruşturmaya başladığı öğrenildi.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Girne’de ikamet eden 33 yaşındaki D.Ö. isimli şahsın, kardeşinin 11 yaşındaki kızını 3. katta bulunan balkondan attığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, D.Ö. bugün saat 14.00 – 15.00 sıralarında, kardeşinin 11 yaşındaki kızı M.Ö.’yü, Girne’de kardeşiyle birlikte kaldıkları apartman dairesinin 12 metre yüksekte bulunan balkonundan aşağıya attı.

D.Ö.’nün tutuklandığı, kız çocuğunun Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor..



Son Güncelleme: 10.12.2014 18:06
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