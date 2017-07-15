Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:24

Girne’de Uyuşturucu Ve Silah!

Girne'de Uyuşturucu Ve Silah!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Girne’de dün akşam yapılan operasyonda kokain, hintkeneviri ve av tüfeği ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

Saat 21:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda bir araç park yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu; B.E.(E-23)’nin tasarrufunda yaklaşık 5.5 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Adı edilen tutuklanarak, yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.D.(E-36) Girne’de tespit edilerek adı edilenin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise bir adet av tüfeği bulundu. Bahse konu şahıs ve konu araçta yolcu olarak bulunan M.E. (K-30) tutuklandı.

Öte yandan Karaoğlanoğlu’nda B.E. ve S.D’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Olayla bağlantısı olduğuna inanılan K.U.(E-39) da tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Girne’de Uyuşturucu Ve Silah!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Satıcısı Teminata Bağlandı, Kadına Ek Tutukluluk Kadın Satıcısı Teminata Bağlandı, Kadına Ek...
Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak
Arnavut 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak Arnavut 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak
ÖLÜMLÜ KAZA İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! ÖLÜMLÜ KAZA İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
3 Ağıldan Hayvan Hırsızlığı 3 Ağıldan Hayvan Hırsızlığı
Seks Fantezisi Kanlı Bitti Seks Fantezisi Kanlı Bitti
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Kadın Satıcısı Teminata Bağlandı, Kadına...

Haberi Oku