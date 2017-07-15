Girne’de Uyuşturucu Ve Silah!

Girne’de dün akşam yapılan operasyonda kokain, hintkeneviri ve av tüfeği ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

Saat 21:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda bir araç park yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu; B.E.(E-23)’nin tasarrufunda yaklaşık 5.5 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Adı edilen tutuklanarak, yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.D.(E-36) Girne’de tespit edilerek adı edilenin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise bir adet av tüfeği bulundu. Bahse konu şahıs ve konu araçta yolcu olarak bulunan M.E. (K-30) tutuklandı.Öte yandan Karaoğlanoğlu’nda B.E. ve S.D’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Olayla bağlantısı olduğuna inanılan K.U.(E-39) da tutuklandı.Soruşturma devam ediyor