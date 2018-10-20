banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275
24 yolcunun bulunduğu minibüs alt geçitte mahsur kaldı
YILMAZKÖY'DE ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPATILDI
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da Kenevir ve kokain bulundu
Lefkoşa’da Kenevir ve kokain bulundu
Sapıklık bir türlü değil
Sapıklık bir türlü değil
banner282

Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de uyuşturucu operasyonu

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:10
Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda tutuklanan zanlılar Timur Sonya, Neal Oray Sallakoğlu ve Ercan Demirhan bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, 19 Ekim’de sat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında, zanlı Timur Sonya’nın ikametgahında yapılan aramada şeffaf poşete sarılı bir gram hintkeneviri, bir gram kokain türü uyuşturucu madde, 8 adet sikke, üç adet saksı, bir adet tarihi eser nitelikli olduğuna inanılan büyük taş bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru Mustafa Zor, zanlının ifadesine göre, söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı Neal Oray Sallakoğlu’ndan aldığının belirlendiğini söyledi. Polis Zor, Neal Sallakoğlu’nun işlettiği spor salonunda belirlendiğini ve mutfak tezgahının içinde 6 gram kokain, şeffaf naylona sarılı 6 gram hintkeneviri, 3 gram hintkeneviri ve bir gram daha kokain bulunduğunu anlattı. Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Sallakoğlu’nun konu maddeleri zanlı Ercan Demirhan’dan aldığının tespit edilmesi üzerine Demirhan’ın da tutuklandığını söyledi. Polis zanlılar Sonya, Sallakoğlu’nun gönüllü ifade verdiğini belirten Zor, tahkikatın çok yönlü devam ettiğini ve salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gökan Asafoğulları, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Timur SonyaNeal Oray Sallakoğlu Ercan DemirhanUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 yolcunun bulunduğu minibüs alt geçitte mahsur kaldı
24 yolcunun bulunduğu minibüs alt geçitte mahsur kaldı
Minibüs şoförü Ahmad 2 gün tutuklu kalacak
Minibüs şoförü Ahmad 2 gün tutuklu kalacak
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Uyuşturucu ve tarihi eser bulunduran 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ve tarihi eser bulunduran 3 kişi tutuklandı
1'i tutuklu, 5'i tutuksuz yargılanacak
1'i tutuklu, 5'i tutuksuz yargılanacak
Tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı
Tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı
Kaçak olarak diş doktorluğu yaptığı tespit edildi
Kaçak olarak diş doktorluğu yaptığı tespit edildi
Dede’nin daha önce de kaçırıldığı ortaya çıktı
Dede’nin daha önce de kaçırıldığı ortaya çıktı
Ölümlü kaza
Ölümlü kaza
Kayıtsız doktorluk yapan kişi tutuklandı
Kayıtsız doktorluk yapan kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim