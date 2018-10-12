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Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de uyuşturucu operasyonu

12 Ekim 2018 Cuma 17:55
Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada bilgisayar masası klavye altına gizlenmiş poşet içinde 2 gram Hintkeneviri ele geçirdi. Suçüstü tutuklanan zanlı Muhammed Mubarak Al Tahrawi, işlediği suçu itiraf ederken, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlı Muhammed Mubarak Al Tahrawi’nin önceki gün saat 18.55- 19.20 saatleri arasında evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 gram Hintkeneviri uyuşturucu madde ile ilgili tutuklandığını anlattı. Zanlının ifade vererek, işlediği suçu itiraf ettiğini kaydeden Zor soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının suç ortağının henüz yakalanmadığını kaydetti. Zor, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, yeni başlayan soruşturmanın selameti açısından Tahrawi’nin 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Mubarak Al TahrawiHintkeneviri
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