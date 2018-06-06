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Girne’de uyuşturucu operasyonu
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Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de uyuşturucu operasyonu

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:04
Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Narkotik Şube ekipleri, iki Rus’un kaldığı odada polis ekipleri, 3 ayrı paket halinde 3 gram Hintkeneviri ele geçirdi. Aynı odada devam eden aramada içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğu tespit edilen nargile eşekline getirilmiş iki adet pet şişe bulundu. Suçüstü yakalanan Rus vatandaşı Iurii Dudarkov ve Dimitru Skvortsov polise verdikleri gönüllü ifadelerinde konu maddeyi kaldıkları pansiyonda çalışan zanlı Abel Basaula Mvula’dan satın aldıklarını itiraf etmeleri üzerine zanlı Mvula Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Narkotik ekipleri, Guerschom ve Ana’nın kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada 5 gram Hintkeneviri ele geçirdi. Beş zanlı aleyhindeki soruşturma devam ederken, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı. Gerçekleşen operasyonda toplam 9 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydeden Duman, yapılan sorgulamada zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde birbirlerini ele verdiklerini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Barış Duman, 1 Haziran tarihinde Girne’de zanlılara 15 gram uyuşturucu madde satan bir şahsın arandığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek tüm zanlıların soruşturmanın selameti açısından 2’şer gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
HintkeneviriUyuşturucuIurii Dudarkov Dimitru Skvortsov
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