Polisiye Olaylar:
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06 Ocak 2017 Cuma 09:02

GİRNE’DE UYUŞTURUCU..

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GİRNE'DE UYUŞTURUCU..
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GİRNE’DE UYUŞTURUCU..

Girne’de Ö.S.’nin (E-21) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; toplamda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kırıcı ile 5 adet sarma sigara izmariti ve bir adet hassas terazi bulunarak alındı. Ö.S. tutuklandı.
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Anahtar Kelimeler
GirneUyuşturucu
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