GİRNE’DE UYUŞTURUCU..

Girne’de Ö.S.’nin (E-21) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; toplamda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kırıcı ile 5 adet sarma sigara izmariti ve bir adet hassas terazi bulunarak alındı. Ö.S. tutuklandı.