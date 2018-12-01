Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün akşamüzeri S.E.Ç.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. S.E.Ç tutuklandı.

Girne’de Aksaray Sokak üzerinde ise, polis tarafından şüpheli olarak görülen Z.A.(E-22)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Z.A. tutuklandı.