Girne’de uyuşturucu

27.10.2018 tarihinde 12.30-15:00 saatleri arasında, Girne’de E.S. A. (E-28) ve A.S.O. (E-21)’nun kalnakta oldukları ikametgahta ve E.S.A’ya ait araçta yapılan aramada yaklaşık yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 8 adet içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
28 Ekim 2018 Pazar 09:46