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Girne’de uyuşturucu

Girne’de uyuşturucu

28 Ekim 2018 Pazar 09:46
Girne’de uyuşturucu

27.10.2018 tarihinde 12.30-15:00 saatleri arasında, Girne’de E.S. A. (E-28) ve A.S.O. (E-21)’nun kalnakta oldukları ikametgahta ve  E.S.A’ya ait araçta yapılan aramada yaklaşık yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 8 adet içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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