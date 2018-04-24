Girne’de MDMA operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Nisan ayında Ercan Havalimanı’ndan ithal ettiği 50 adet hapı Girne bölgesinde satan zanlıdün şüpheli hareketleri nedeni ile üzerinde arama yapılan aramadaele geçirildi. Tutuklanan zanlı bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlı Mohamed Elsayed Ahmed Hassan’ın 23 Nisan tarihinde, saat 19.50 raddelerinde Mevlana Sokak Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, şüpheli vaziyette görülmesi üzerine durdurulmak istendiğini ancak kaçmaya çalıştığı esnada makul güç kullanılarak yakalandığını söyledi. Bayram, zanlının üzerinde yapılan aramada ise 5 adet MDMA hap uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti. Polis, zanlıdan yapılan sorgulamada uyuşturucu hapları 18 Nisan tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye soktuğunu ve 45 âdetini sattığı yönünde ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden Polis çavuşu Mehmet Bayram, uyuşturucu hapların kim veya kimler tarafından satın alındığının araştırıldığını belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.