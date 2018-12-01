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Girne’de kenevir operasyonu

Girne’de kenevir operasyonu

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:51
Girne’de kenevir operasyonu

Girne’de kenevir operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Erdoğan Çakar ile Zahed Arzouni tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, Girne’de önceki gün saat 16.30 sıralarında, mahkeme emriyle zanlı Savcı Erdoğan Çakar’ın ikametgâhında yapılan aramada 1 adet yeşil renk plastik öğütücünün içerisinde 2 gram ve televizyon ünitesinin çekmecesinde ise foil kâğıdına sarılı 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdiklerini söyledi. Zor, yapılan soruşturma sonucunda zanlı Savcı Erdoğan Çakar’ın bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi zanlı Zahed Arzouni’den temin ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Zahed Arzouni’nin aynı gün saat 18.00 sıralarında ZFP 329 plakalı kiralık araçta tespit edildiğini belirterek, araçta yapılan aramada zanlının sol elinde, foil kâğıdına sarılı 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirip emare olarak aldıklarını söyledi. Meseleyle ilgili aranan bir kişinin daha olduğunu ve hafta sonu olmasından dolayı bahse konu uyuşturucu maddeleri devlet laboratuarına gönderemediklerini belirten Zor, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın yeni başladığını ve zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının olduğuna dikkat çekerek, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Çakar Zahed Arzouni
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