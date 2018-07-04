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Girne’de kavga

Kavgaya karışan 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi aranıyor.

Girne’de kavga

Kavgaya karışan 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi aranıyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:36
Girne’de kavga

GİRNE’DE BİR OFİSTE KAVGA ÇIKTI; 4 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Girne’de bir ofiste borç nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya karışan 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi aranıyor.

Polis Basın Bülteni’ne göre bugün saat 11.30’da Girne’de faaliyet gösteren Y.C.’ye ait ofise giden M.O. (E-26), Ş.A.T. (E-36), Ş.D. (E-36) ve O.M.S. (E-33), kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Y.C. ve Mahmut Cemiloğlu’nu ciddi bir şekilde darp etti. 

Y.C., Mahmut Cemiloğlu’nun burnunun kırıldığı olayda kardeşini darp ettiği gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduğu bıçakla M. O.’ya saldırıp, sağ kaşından ve karın bölgesinden yüzeysel yaralanmasına sebep oldu.

Meseleyle ilgili olarak M.O., Ş.D., O.M.S. ve Ş.A.T.  tutuklandı. Y.C. ise aranıyor.

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