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Girne’de kara para soruşturması

Girne’de kara para soruşturması

17 Temmuz 2018 Salı 18:02
Girne’de kara para soruşturması

Girne’de kara para soruşturması

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Şube’nin Mağusa ve Lefkoşa’da başlattığı “Kara para aklama” soruşturmasında polis üç kişiyi daha tutukladı. “Kara para aklama” soruşturması kapsamında poliste tutuklu bulunan İrfan Tan ile zanlı Metin Dal’ın zanlılar Selim Özdemir ve Kasım Bozdağ’ın banka hesaplarını kullanarak yüklü miktarlarda havale işlemi gerçekleştirdiklerinin ortaya çıkması üzerine söz konusu şahıslar Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metin Dal, Selim Özdemir ve Kasım Bozdağ, bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar Metin Dal, Selim Özdemir ve Kasım Bozdağ’ın “Suç Gelirinin Aklanması” suçundan tutuklu olduğunu belirten polis memuru, Selim Özdemir ve Kasım Bozdağ’ın banka hesaplarından gerçekleştirilen toplamda 246 bin TL’lik havale işlemiyle ilgili olarak zanlıların ifade veremediğini dile getirdi. Polis, zanlılar aleyhine yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek, serbest kalmaları halinde yürütülen geniş çaplı soruşturmaya etki etme olasılığı yüksek olan zanlıların tutuklu kalmalarını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan üç zanlı aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk emri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kara Paraİrfan TanMetin DalSelim Özdemir Kasım Bozdağ
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