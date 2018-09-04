Girne’de kaçak avı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yaptıktan sonra Girne Turizm Limanı’nın otoparkında şüpheli hareketleri üzerine görevli polisler tarafından kimlik sorgusu yapılan zanlılar Hikman Abdo ve Mohammad Ali Al Osman’ın ülkeye kaçak olarak girdikleri tespit edildi. Zanlılar, yapılan sorgulamada ülkeye girişleri ile ilgili polise izahat vermezken, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Otopark alanı içinde tutuklandılar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Seda Çoli, zanlılar Hikman Abdo ve Mohammad Ali Al Osman’ın “KKTC’ye kanunsuz giriş” suçundan tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Seda Çoli, zanlıların önceki gün saat 20.30 raddelerinde Girne Turizm Limanı otopark alanı içinde tutuklandıklarını söyledi. Çoli, zanlıların yapılan muhaceret kontörlünde ülkeye giriş çıkışları olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

3 gün tutuklu kalacaklar

Abdo ve Osman’ın ülkeye nasıl geldikleri konusunda polise ifade vermediklerini kaydeden Çoli, kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğine değinerek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlanabilmesi için 3 gün süreyle tutukluluk emri verdi.