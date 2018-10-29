Girne’de iki markette hırsızlık

24.10.2018 ve 28.10.2018 tarihlerinde, Girne’de faaliyet gösteren “Nusmar” isimli süpermarkete müşteri olarak giden Z.K. (K-24) ve A.K. (E-22) iş yeri içerisinden 553.65 TL değerindeki muhtelif gıda ve kozmetik ürünlerini çalmışlardır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



28.10.2018 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren “Ertan” isimli markete müşteri olarak giden Ö.Y. (E-22) ve Ş.S. (E-19) iş yeri içerisinden bir adet viskiyi çalmışlardır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.