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Girne’de iki markette hırsızlık

4 genç tutuklandı

Girne’de iki markette hırsızlık

4 genç tutuklandı

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:48
Girne’de iki markette hırsızlık

24.10.2018 ve 28.10.2018 tarihlerinde, Girne’de faaliyet gösteren “Nusmar” isimli süpermarkete müşteri olarak giden Z.K. (K-24) ve A.K. (E-22) iş yeri içerisinden 553.65 TL değerindeki muhtelif gıda ve kozmetik ürünlerini çalmışlardır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

28.10.2018 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren  “Ertan” isimli markete müşteri olarak giden Ö.Y. (E-22) ve Ş.S. (E-19) iş yeri içerisinden bir adet viskiyi çalmışlardır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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