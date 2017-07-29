Girne’de İki Grup Arasında Kavga Çıktı: 15 Gözaltı

POLİS, 15 KİŞİYİ TUTUKLANDI



Girne’de bu sabaha yakın, iki grup arasında trafik konusunda başlayan kavga trafik kazasıyla sonuçlandı.Alkolün de etkisiyle taraflar hem birbirlerine, hem çevreye zarar verdi. Polis olaya karışan 15 kişiyi tutukladı.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 04.00 sıralarında, Girne'de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde iki grup arasında trafik konusunda tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine vurdu, alkolün de etkisiyle bağırıp çağırarak, çevreyi rahatsız etti.Kavgada, taraflardan birinin MMY 760 plakalı aracı hasara uğratıldı. Camları sert bir cisimle kırılan aracın sürücüsü, aracıyla olay yerinden kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sürücüsünün kontrolünden çıkan MMY 760 plakalı araç, yol kenarında, park halinde bulunan GE 782 plakalı araca, asma talvarına ve Telefon Dairesi’nin dağıtım kutusu çarptı.Meseleye ilgili 15 kişi tutuklandı. Soruşturma sürüyor.