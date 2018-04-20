GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU… 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde dün akşam 21:00 - 04:00 saatleri arasında, Asayiş ve Trafik Operasyonu düzenlendi.



Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edilirken, yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam beş kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 450 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 217 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullanmak suçundan dolayı dört araç trafikten men edildi.