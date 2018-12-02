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Girne’de huzur operasyonu

Girne’de huzur operasyonu

02 Aralık 2018 Pazar 10:38
Girne’de huzur operasyonu

01.12.2018 tarihinde, 11:00-13:00 saatleri arasında, Girne’de, Girne Kaymakamı başkanlığında, Girne Belediyesi Zabıta Birimi, Girne Çalışma Dairesi, Girne Sosyal Hizmetler Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Girne Polis Müdürlüğü personellerinin katılımı ile bir huzur operasyonu düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında Girne eski liman bölgesinde bölgede faaliyet gösteren oteller, pansiyonlar, yatı evleri ile boş binalar kontrol edilmiş ve yapılan denetimler sonucu iki kişinin ülkemizde izinsiz ikamet ettiği,  bir iş yerinin iş kurma izni olmadığı, iki ayrı iş yerinin de toplam yedi kişiyi çalışma izinsiz çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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