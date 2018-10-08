Girne’de hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren Sorma Gir isimli internet cafe içerisinde Tobi Isarah Akıntemi’e ait para cüzdanını ve içerisinde bulunan 1 adet Nijerya kimlik kartı, 2 adet bankamatik kartı, 1 adet öğrenci kartı ve bir adet citybank kartı çalındı.



Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ü.G (E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.