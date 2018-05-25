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Girne’de fuhuş operasyonu

9 taksici tutuklu

Girne’de fuhuş operasyonu

9 taksici tutuklu

25 Mayıs 2018 Cuma 18:44
Girne’de fuhuş operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de biri üniversite öğrencisi, diğeri turist 22 ile 23 yaşlarındaki iki kadını erkeklere pazarladıkları öne sürülen yedisi taksici 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan zanlılar Zidan Tecimen, Gökhan Teke, Ersen Çırakoğlu, Soner Tozun, Bülent Bayramoğlu, Zeynel Kartal, Niyazi Seylani, Mehmet Kırdar ce Cevdet ay bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

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Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlıların Mart-Mayıs ayları 2018 tarihinde Girne’de 22 yaşındaki S.Ö. isimli kadın ile 23 yaşındaki Z.K. isimli kadını Türkiyeden turist olarak gelen casionu müşterileri ile yurt içindeki şahıslara para karşılığında pazarladıklarını ve gün içerisinde birçok erkekle cinsel ilişkiye girmelerini sağladıklarını söyledi. Polis, ayrıyeten Mehmet Kırdar ile Niyazi Seylani’nin 23 yaşındaki Z.K.’yi saatliği 300 TL, tam günü kapsayan süre içinde 600 TL karşılığında erkeklere pazarladıklarını açıkladı. Fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç sağlama suçlarından dolayı tutuklanan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamalandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, tüm zanlıların 3 bin TL nakit temimat yatırması, her zanlı için bir kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 50 bin TL şahsi kefalet senedine imza atması şartları ile teminata bağladı.Mahkeme ayrıca tüm zanlıların haftada 3 gün polise giderek ıspatı vucut yapmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 25.05.2018 19:02
Anahtar Kelimeler:
FuhuşGirneMehmet Kırdar Ce Cevdet AyNiyazi SeylaniZeynel KartalBülent BayramoğluSoner TozunErsen ÇırakoğluGökhan TekeZidan Tecimen
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