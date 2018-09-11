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Girne’de FETÖ’den 3 tutuklama

Girne’de FETÖ’den 3 tutuklama

11 Eylül 2018 Salı 17:34
Girne’de FETÖ’den 3 tutuklama

Girne’de FETÖ’den 3 tutuklama

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Özel Soruşturma ekibine gelen bir bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri önceki gün Girne’de bir eve operasyon düzenledi. Yasa dışı cemiyet üyesi olduğu tespit edilen M.B., A.T., ve F.T.’nin kaldığı evde gerçekleşen aramada polis, Fetullah Gülen’in yazdığı 1 adet kitap, örgütü anlatan ve örgüt propagandasına yönelik CD ele geçirdi. Mahkeme emri ile tutuklanan zanlılar polise verdikleri sözlü beyanda suçla bağlantıları olmadığını iddia ederken, tutukluluk talebiyle ün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma amirliğin’de görevli polis çavuşu Namık Kemal Baz, mahkemede verdiği ifadede zanlıların 10 Eylül tarihinde Girne’de düzenlenen operasyonda yakalandıklarını anlattı. Polis çavuşu Namık Kemal Baz, zanlılar M.B., A.T., ve F.T.’nin evlerinde yapılan aramada Fetullah Gülen’in yazdığı 1 adet kitap, örgütü anlatan ve örgüt propagandasına yönelik CD ele geçirildiğini söyledi. Polis çavuşu Namık Kemal Baz, zanlıların sözlü birer beyanda bulunduklarını ancak ifade vermediklerini kaydetti. Evde yapılan aramada ele geçirilen laptop ve elektronik cihazların incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydeden Baz, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

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