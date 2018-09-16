Girne’de eroin operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir işletmeye yapılan operasyonda işletme sahibi zanlı Mehmet Nur Çiftsüren’in tasarrufunda eroin türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

İş yerinde iki kişi tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan Polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, 15 Eylül 2018 tarihinde, 17.45-18.30 saatleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren Mehmet Nur Çiftsüren’e ait iş yeri içerisinde yapılan aramada, çelik kasa içerisinde yeşil reçeteye tabii sekiz adet hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, ofis içerisinde ise uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet hap kapsülü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş ucu yanık foil kağıdı bulunarak emare olarak alındığını ve işyerindeki iki kişinin tutuklandığını mahkemeye aktardı.

3 gün tutuklu kalacak

Polis zanlının 16 Eylül’de saat 01.00’de Girne Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirterek, diğer iki kişinin suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldığını anlattı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak uyuşturucu maddeleri kimden aldığının tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Zor, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.