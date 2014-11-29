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Girne'de Darp Ve Tehdit

Girne’deki bir işyerinde yaşanan alacak verecek tartışmasında boğazı sıkılarak darp edilen bir kişi, borcunu ödememesi halinde öldürülmekle tehdit edildi.

Girne'de Darp Ve Tehdit

Girne’deki bir işyerinde yaşanan alacak verecek tartışmasında boğazı sıkılarak darp edilen bir kişi, borcunu ödememesi halinde öldürülmekle tehdit edildi.

29 Kasım 2014 Cumartesi 13:22
Girne'de Darp Ve Tehdit
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GİRNE’DE DARP VE TEHDİT

Girne’deki bir işyerinde yaşanan alacak verecek tartışmasında boğazı sıkılarak darp edilen bir kişi, borcunu ödememesi halinde öldürülmekle tehdit edildi.

Polis bültenindeki bilgilere göre, Girne’de dün saat 14.00’te isimlerinin ilk harfleri A.K.(E-20), D.A.W.(E-27) ve O.O.(E-26) olarak açıklanan üç kişi, Amir Shahzad Shahid’a ait işyerine girerek, alacak verecek meselesi gerekçesiyle Shahid’in şahsın boğazını sıkıp darp etti. Zanlılar Shahid’i, borcunu ödememesi halinde ölümle tehdit etti. 

Son Güncelleme: 29.11.2014 13:25
Anahtar Kelimeler:
GirneKavgaDarp
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