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Girne’de Bonzai Operasyonu

Girne’de Bonzai Operasyonu

Girne’de Bonzai Operasyonu

Girne’de Bonzai Operasyonu

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:19
Girne’de Bonzai Operasyonu
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Girne’de Bonzai Operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Girne’de dün yapılan operasyonda evinde 12 gram sentetik cannabinoid bulunan Gabriel Odoh gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün saat 17.00 sıralarında zanlının Girne’de bulunan evinde arama yapıldığını, yatak odasında 8 ayrı pakette toplam 12 gram bonzai bulunduğunu söyledi. Zanlının gözaltına alınarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, suçla bağlantılı aranan bir şahıs olduğunu da belirterek 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

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