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Girne’de bir garip kavga olayı

Girne’de bir garip kavga olayı

21 Eylül 2018 Cuma 23:52
Girne’de bir garip kavga olayı

Girne’de bir garip kavga olayı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yürüyüş yaparken üç şahıs tarafından darp edildikten sonra kendisini dövenlerin peşine düşen 64 yaşındaki Ş.A., karıştığı başka bir kavgada sol bileği kırıldı. Restoranda çalıştığı tespit edilen zanlı Bekir Şahin ile kavgaya tutuşan Ş.A.’nın bileği kırılırken olay polisin bilgisine Girne Akçiçek Acil Servis’ten bildirildi. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Bekir Şahin aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlı bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol Olayla ilgili bulguları aktardı. Varol, mahkemede verdiği ifade de zanlının “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı. Olayın 20 Eylül tarihinde saat 22.00 sıralarında Girne’de Cengizhanlı Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda yaşandığını ifade eden Varol, zanlı ile şikâyetçi Ş.A.’nın yaşadığı tartışma sonucu Şahin’in müştekinin el bileğini bükerek kırdığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının 12 yıldır ülkede çalışma izinli olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi KKTC vatandaşı bir kişinin 30 bin, bir kişinin de 15 bin TL kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Bekir ŞahinKavgaDarp
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