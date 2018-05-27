Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926
Holiganlar mahkemeye çıkarıldı
HOLİGANLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Girne’de 135 gram hintkeneviri
GİRNE'DE 135 GRAM HİNTKENEVİRİ
Lokmacıda 10 gram bonzai
LOKMACIDA 10 GRAM BONZAİ
İskele'de kanunsuz balık avlama
İSKELE’DE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner282

Girne’de 135 gram hintkeneviri

3 kişi tutuklandı

Girne’de 135 gram hintkeneviri

3 kişi tutuklandı

27 Mayıs 2018 Pazar 16:33
Girne’de 135 gram hintkeneviri

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner277
Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan Salih Arıdağ, Fikri Behzat ve Abdurahman Bahar bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Mayıs 18.30-20.00 saatleri arasında, Girne’de zanlıların bulunduğu evde polis tarafından yapılan aramada, yatak odasındaki dolapta 18 paket halinde 135 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.Polis, evin salon kısmında masa üzerinde ise bir gram uyuşturucu bulduklarını kaydetti. Polis, zanlılardan Behzat’ın sorumluluğunda bulunan evde yapılan aramada ise eski eser olduğuna inanılan 2 adet kadın motifli heykel, 4 adet yüzük, 2 adet saç tokası, 1 adet bıçak ve 1 adet cımbız bulunduğunu kaydetti.

Tutuklanan zanlılardan zanlı Ardıdağ’ın ifade verdiğini, ifadesinde zanlı Behzat’ın kendisine 136 gram uyuşturucu alabilmesi için bin 500 TL verdiğini ve zanlı Behzat ile Güney Kıbrıs’a gittiklerini, oradan bir şahıstan uyuşturucu aldıklarını ve birlikte paketlediklerini itiraf ettiğini söyledi. Polis, uyuşturucu maddelerin analize, eski eserlerin ise ilgili birimlere gönderilerek inceleme yapılacağını, aranan bir şahıs olduğunu belirterek zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Salih ArıdağFikri Behzat Abdurahman BaharUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Holiganlar mahkemeye çıkarıldı
Holiganlar mahkemeye çıkarıldı
Lokmacıda 10 gram bonzai
Lokmacıda 10 gram bonzai
İskele'de kanunsuz balık avlama
İskele'de kanunsuz balık avlama
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
Lokmacı Kara Kapısında uyuşturucu
Lokmacı Kara Kapısında uyuşturucu
İki yıldır sahte kimlikle ülkede dolaştı
İki yıldır sahte kimlikle ülkede dolaştı
Girne'de sapık
Girne'de sapık
Evi süpürürken paraları da süpürdü
Evi süpürürken paraları da süpürdü
Avukat bunu yaparsa
Avukat bunu yaparsa

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim