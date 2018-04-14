Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
Girne’de 10 Gram Hintkeneviri
GİRNE'DE 10 GRAM HİNTKENEVİRİ
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de yakalandı
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de...
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner256

Girne’de 10 Gram Hintkeneviri

Uyuşturucu ile yakalandı

Girne’de 10 Gram Hintkeneviri

Uyuşturucu ile yakalandı

14 Nisan 2018 Cumartesi 14:46
Girne’de 10 Gram Hintkeneviri
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de şüpheli tavırları üzerinde devriye gezen polis ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Olusengu Elijah Ogundana tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlı Olusengu Elijah Ogundana’nın 14 Nisan 2017 tarihinde, saat 00.15 sıralarında Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, polis tarafından şüpheli vaziyette görülmesi nedeni ile üzerinde yapılan aramada, iki ayrı foil kâğıdına sarılı 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri bulunan bir adet elle sarılmışı sigara bulunduğunu söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından akabinde zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasında 8 ayrı foil kâğıdında sarılı yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Mehmet Bayram mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını söyleyerek zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurumda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Olusengu Elijah Ogundana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Ay Hapis Yatacak
12 Ay Hapis Yatacak
Torbacıya 2 Yıl Hapis Cezası
Torbacıya 2 Yıl Hapis Cezası
Kaçak Et Zanlıları 1 Gün Tutuklu Kalacak
Kaçak Et Zanlıları 1 Gün Tutuklu Kalacak
Eşyalı Kiraladığı Evin Eşyalarını Sattı
Eşyalı Kiraladığı Evin Eşyalarını Sattı
İki Kardeş Tutuklu Yargılanacak
İki Kardeş Tutuklu Yargılanacak
Konyalıoğlu Teminata Bağlandı
Konyalıoğlu Teminata Bağlandı
Sahte Olduklarını Bilmiyormuş
Sahte Olduklarını Bilmiyormuş
Neco Kasap kaçak etle yakalandı
Neco Kasap kaçak etle yakalandı
Erdi Yine Dolandırdı
Erdi Yine Dolandırdı
Uyuşturucu ile yakalanan öğrenciler teminata bağlandı
Uyuşturucu ile yakalanan öğrenciler teminata bağlandı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim