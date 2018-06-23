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Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu

2 kişi tutuklandı

Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu

2 kişi tutuklandı

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:32
Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu

22.06.2018 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde, A.G.(E-38) aracı içerisinde rahatsızlanması üzerine olay yerine çağrılan ambulansın geldiğini fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigarayı yere atmıştır. Akabinde adı edilenin huzurunda kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

22.06.2018 tarihinde, saat 09:00 sıralarında Gazimağusa’da, G.D (E-22)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada,  içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara  ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet sigara izmariti  bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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