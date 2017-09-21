Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne-Alsancak’ta ihbar üzerine Teoman Cankat’ın evinde arama yapan narkotik polisi, 32 gram hintkeneviri ile kokain kalıntısı buldu. Gözaltına alınan zanlı hakkındaki soruşturma başlatılırken bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Aldıkları ihbar üzerine 39 yaşındaki Teoman Cankat’ın Alsancak’taki evine operasyon yaptıklarını kaydeden polis, aramada 32 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, boş bira kutusu içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan 22 adet yanık sigara izmariti ve kokain türü uyuşturucu madde içiminde kullanılan 5 adet plastik pipet parçası bulduklarını söyledi. Polis, masada üzerinde ise kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet piyango bileti ve 3 adet kâğıt para bulunarak emare olarak aldıklarını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğine değinen polis, kayıp olan emarelerin arandığını kaydederek zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.