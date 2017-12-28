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Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 21:42
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de operasyon düzenleyen narkotik polisi, satışa hazır 600 gram esrar ve 80 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Suçla bağlantılı oldukları öne sürülen Lan David C Spaks, Meltem Gözde Şahin ve Craig Micheal Barnett gözaltına alındı. Polis, Barnett’in evinde bulduğu yüklü miktardaki uyuşturucunun izini sürerken üç zanlı bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis memuru Mehmet Bayram, dün Girne’de oturan zanlı Ian David C Spaks’ın ikametgahında arama yapıldığını, yarım gram esrar ve aynı evde zanlı Meltem Gözde Şahin’e ait 2 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti. Zanlıların sorgularında uyuşturucu maddeyi 24 Aralık tarihinde Girne’de, zanlı Craig Micheal Barnett’ten satın aldıklarını söylemesi üzerine, Barnett’in Lapta’da bulunan ikametgahında arama yapıldığını belirten polis, yapılan aramada ayrı ayrı plastik kaplarda 600 gram hintkeneviri ve 29 paket halinde toplam 87 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunduğunu ifade etti.Zanlı Ian David C Spaks ve Meltem Gözde Şahin’in gönüllü ifade verdiğini, zanlı Barnett’in ise uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırıldığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini belirerek zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 28.12.2017 23:13
Anahtar Kelimeler:
Lan David C SpaksMeltem Gözde ŞahinCraig Micheal Barnett600 Gram EsrarBonzaiUyuşturucu
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