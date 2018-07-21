Girne'de uyuşturucu

17.07.2018 tarihli Basın Bülteninde, 16.07.2018 tarihinde, Girne’de park halindeki bir araçta yapılana aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığı ve mesele ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan G.O.J.O.(E-21) ve K.O.O.(E-24)’nun tutuklandığı bildirilmişti.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen D.M.M.(E-28)’nin ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 4,1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.