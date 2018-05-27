Girne'de uyuşturucu

26.05.2018 tarihinde, 18.30-20.00 saatleri arasında, Girne’de S.A. (E-45), F.B. (E-51) ve A.B.’nin (E-63) bulunduğu ikametgah’ta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 136 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, mesele ile ilgili olarak, F.B.’nin sorumluluğunda bulunan ikametgahta da yapılan aramada ise eski eser olduğuna inanılan 2 adet kadın motifli heykel, 4 adet yüzük, 2 adet saç tokası, 1 adet bıçak ve 1 adet cımbız bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.