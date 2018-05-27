Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926
İskele'de kanunsuz balık avlama
İSKELE’DE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Lokmacı Kara Kapısında uyuşturucu
UYUŞTURUCU BULUNDURAN GENÇ TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Girne'de sapık
Kapat

Girne'de uyuşturucu

3 kişi tutuklandı

Girne'de uyuşturucu

3 kişi tutuklandı

27 Mayıs 2018 Pazar 10:23
Girne'de uyuşturucu

26.05.2018 tarihinde, 18.30-20.00 saatleri arasında, Girne’de S.A. (E-45), F.B. (E-51) ve A.B.’nin    (E-63) bulunduğu ikametgah’ta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 136 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, mesele ile ilgili olarak, F.B.’nin sorumluluğunda bulunan ikametgahta da yapılan aramada ise eski eser olduğuna inanılan 2 adet kadın motifli heykel, 4 adet yüzük, 2 adet saç tokası, 1 adet bıçak ve 1 adet cımbız bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele'de kanunsuz balık avlama
İskele'de kanunsuz balık avlama
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Lokmacı Kara Kapısında uyuşturucu
Lokmacı Kara Kapısında uyuşturucu
İki yıldır sahte kimlikle ülkede dolaştı
İki yıldır sahte kimlikle ülkede dolaştı
Girne'de sapık
Girne'de sapık
Evi süpürürken paraları da süpürdü
Evi süpürürken paraları da süpürdü
Avukat bunu yaparsa
Avukat bunu yaparsa
Eski eşinin aracına zarar verdi
Eski eşinin aracına zarar verdi
Park halindeki araca zarar verdi
Park halindeki araca zarar verdi
Temizliğe gittiği evden para çaldı
Temizliğe gittiği evden para çaldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim